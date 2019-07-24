В Бишкеке 24 июля безоблачно. Воздух прогреется до +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 47 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — улица Кольбаева, 43, 45, переулок Каджисайский, 4, 4а;

9.00-17.00 — улица Байтика Баатыра, 5а, 5б;

9.00-18.00 — отрезки улиц Исанова, Фрунзе, Логвиненко, Панфилова, Абдыкадырова, Боконбаева, Бейшеналиевой;

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек» (улицы Ак-Шоокум, Кырк-Чоро, Мажурум-Тал), отрезки улиц Сухомлинова, Молодежной, Бакаева, Ахунбаева;

9.30-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Отмок-Ашуу, Бурана, Кереге-Таш, Тенир-Тоо).

До 31 июля не будет газа в районах:

БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;

река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;

село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.

Памятные даты

Изобретен растворимый кофе

Началось все в 1899 году, когда американский ученый японского происхождения Сатори Като изобрел технологию производства растворимого чая, после чего по аналогии придумал способ изготовления растворимого кофе.

В известном нам виде растворимый кофе появился позже. Тогда бразильцы решили законсервировать с целью сберегания излишки кофейных зерен. 24 июля 1938-го благодаря швейцарскому химику Максу Моргеншталлеру и компании Nestle изобретен растворимый кофе в уже современном понимании.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Борис Новиков

Родился 24 июля 1908 года в Петербурге. Работу в кино начал в 1934-м помощником, а затем ассистентом режиссера на киностудии «Таджикфильм».

С октября 1951 года Главным управлением по производству художест­венных фильмов Министерства кинематографии СССР переводится на Фрунзенскую студию хроникально-документальных фильмов режиссером по дублированию художественных фильмов на кыргызский язык.

Вся дальней­шая творческая деятельность Бориса Новикова неразрывно связана с развитием и совершенствованием студии «Кыргызфильм».

Здесь им за 17 лет (1951-1968) сдублировано на кыргызский язык более 80 художественных фильмов.

В 1959-м Борис Новиков работал вторым режиссером картины «Токтогул», а в 1964 году — «Джура».Параллельно он трудился в течение многих лет над созданием номеров киножурнала «Советская Киргизия», научно-популярных (около 10) и до­кументальных (2) фильмов. Среди них наиболее заметные — «Этого могло не быть» (1960), «Мелодии комуза» (1960), «Семья чабанов» (1965).

Умер в 1976-м во Фрунзе.

Родился поэт Кемел Бакашов

Фото из интернета. Кемел Бакашов

Родился 24 июля 1936 года в селе Ак-Булун Иссык-Кульской области. Всю жизнь проработал учителем в школе имени Ыбырая Туманова.

Талантливый педагог Кемел Бакашов являлся не менее талантливым журналистом. Вся его творческая жизнь тесно связана с газетой «Исык-Кол правдасы».

Многогранный талант Кемела Бакашова проявился и в его поэтической деятельности. Он автор трех поэтических сборников: «Ата журт жана махабат», «Он сегиз жаш», «Куу залкары Ыбрай Туман уулу». Песня на его стихи «Он сегиз жаш» является поистине гимном любви, молодости, красоты. Песня «Кыргыз жерим» звучала в исполнении народного артиста Булата Минжилкиева на сцене знаменитого театра «Ла-Скала».

Умер 29 марта 2018-го.

Умер Джумакан Лайлиев

Фото из интернета. Джумакан Лайлиев

Родился 20 марта 1928 года. Заслуженный деятель науки КР, член-корреспондент НАН КР, доктор экономических наук.

Он стоял у истоков развития аграрной науки и экономики республики, связав свою научную деятельность с исследованиями в этой области, и проблем развития аграрного сектора советского периода. Под его научным руководством подготовлены 50 кандидатов и 3 доктора экономических наук.

Результаты исследований Джумакана Лайлиева изложены в более чем 250 научных трудах, из них более 40 монографий и брошюр, написанных в соавторстве и им лично.

Умер 24 июля 2009-го.

У кого намечается той

Динара Кемелова

Родилась 24 июля 1971 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Корея.

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