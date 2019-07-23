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Общество

В Бишкеке демонтировали пункт по замене масла, контейнеры и летнюю площадку

Управление землепользования и строительства продолжает наводить порядок в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в микрорайоне «Джал» по улице Ахунбаева демонтирован незаконно установленный пункт по замене масла. В жилмассиве «Колмо», микрорайоне «Достук» и на пересечении улиц Абдрахманова и Туголбая Аты убрали 40-тонные контейнеры.

Демонтированы 20-тонные контейнеры и на пересечении улиц Кулиева и Боконбаева, Кулиева и Токтогула. На улице Фучика убрали объект облегченного типа. Проводится демонтаж летней площадки и навеса из металлических конструкций в кофейне Adriano Coffee на улице Исанова.

Кроме того, сотрудники городской службы убрали на улице Патриса Лумумбы штендеры, 36 рекламных конструкций и 19 баннеров.
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