В Кыргызстане утвердили концепцию и программу развития инклюзивного образования

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев утвердил концепцию и программу развития инклюзивного образования на 2019-2023 годы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, концепция разработана для реализации права каждого ребенка на образование в соответствии с нормами Конвенции ООН о правах ребенка и Конституции. Документ определяет предоставление инклюзивного образования приоритетным направлением реализации образовательной политики государства.

Через реализацию концепции и программы кабмин планирует совершенствовать законодательную базу с учетом образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрить меры по сопровождению ребенка в образовательном процессе через создание различных служб, создать учебно-методические и ресурсные центры по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, ввести в штат общеобразовательных организаций должности «медицинская сестра» для сопровождения детей, которые ранее имели противопоказания для обучения в школе и другие.

В правительстве считают, что реализация документов позволит увеличить число детей с ограниченными возможностями здоровья к образованию и сократит обучающихся в интернатах, улучшить инфраструктуру образовательных организаций с учетом потребностей детей, внедрить эффективную модель инклюзивного образования, системы социального сопровождения семей и детей и другие.

В Кыргызстане 14 специальных дошкольных образовательных и 18 специальных общеобразовательных организаций для детей с нарушениями слуха, речи, зрения и интеллектуального развития.