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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (113)

Конфликт на границе. Жениш Разаков навестил пострадавших

Вице-премьер-министр Жениш Разаков ознакомился с текущей ситуацией в Баткенской области в связи с инцидентом на кыргызско-таджикском участке границы. Отметим, что сегодня он в экстренном порядке вылетел в Баткен. 

По данным отдела информационного обеспечения аппарата кабмина, чиновник провел экстренное совещание с представителями силовых структур и местными органами власти Кыргызстана.

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Кроме того, он навестил пострадавших в инциденте граждан, находящихся в больнице Баткена. Их состояние здоровья оценивается как стабильное. Встретился также с 315 жителями села Ак-Сай, временно размещенными в здании профессионального лицея и медресе в городе. Жениш Разаков поручил соответствующим государственным и местным органам усилить работу по обеспечению безопасности, правопорядка на территории Баткенской области и приграничной территории.

Поручил обеспечивать необходимыми медикаментами, продуктами питания, предметами первой необходимости, одеждой эвакуированных и пострадавших граждан.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 человек — местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. Девять человек получили огнестрельные ранения. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Сейчас ситуация на границе относительно стабильна, но люди не расходятся. 
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