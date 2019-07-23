Каракол попал в десятку самых популярных в СНГ горных курортов

Каракол попал в топ-10 самых популярных направлений в России и странах СНГ для активного отдыха и горных походов. Об этом говорится в отчете аналитиков агентства «ТурСтат».

В тройке самых популярных направлений для горного туризма «Красная Поляна» (Сочи), курорт «Чимбулак» (Алматы) и Крымские горы.

В список также попали Шахдаг (Азербайджан), Домбай (Карачаево-Черкессия), Катунский хребет (Горный Алтай), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Шерегеш (Кемеровская область) и Хибины (Мурманская область).

Рейтинг горных курортов составлен по результатам анализа их популярности, развитости инфраструктуры и транспортной доступности.