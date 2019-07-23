Гражданку Кыргызстана задержали в Казахстане по делу о незаконном донорстве

Вместе с известным трансплантологом Гани Куттымуратовым задержана гражданка Кыргызстана по громкому уголовному делу о незаконном изъятии органов в Казахстане. Об этом заявило издание Sputnik.

По его данным, информацию в интервью телеканалу Astana TV сообщил адвокат Гани Куттымуратова Алдирза Куанышкереев. Отмечается, что гражданка КР была переводчиком.

«Органы следствия предполагают, что хирург Куттымуратов при проведении операции взял вознаграждение. Но, я думаю, как защитник, в ходе операции у него не стояла цель — именно изъять органы и ткани человека, упаковать в контейнер и куда-нибудь отправить. Операции проводили с соблюдением всех требований, в том числе юридических», — рассказал Алдирза Куанышкереев.

МВД РК накануне заявило об уголовном деле по незаконному изъятию человеческих органов. По словам официального представителя ведомства Нурдильды Ораза, установлена причастность Гани Куттымуратова к незаконным трансплантациям органов.

«Его деяния квалифицированы по статьям «Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека в отношении двух и более лиц» и «Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации» Уголовного кодекса», — цитирует телеканал официального представителя МВД.

В схеме, по которой работала иностранная компания, врачи были казахстанские, реципиенты — израильские, доноры — кыргызские и таджикские.

Договор заключили в 2017 году, когда Гани Куттымуратов еще возглавлял профильное отделение в Национальном центре онкологии и трансплантологии. Трансплантолог лично провел иностранцам около 20 операций по пересадке органов. Уточняется, что по казахстанскому законодательству гражданам РК запрещено отдавать иностранцам свои почки и печень. В целом же трансплантации между нерезидентами разрешены.

Общественники, коллеги трансплантолога и пациенты написали письмо на имя главного прокурора Гизата Нурдаулетова и главы Министерства внутренних дел Ерлана Тургумбаева с просьбой освободить коллегу на период расследования до суда под подписку о невыезде или залог.