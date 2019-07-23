24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

9.00-12.00 — улица Кольбаева, 43, 45, переулок Каджисайский, 4, 4а;

9.00-17.00 — улица Байтик Баатыра, 5а, 5б;

9.00-18.00 — отрезки улиц Исанова, Фрунзе, Логвиненко, Панфилова, Абдыкадырова, Боконбаева, Бейшеналиева;

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек» (улицы Ак-Шоокум, Кырк-Чоро, Мажурум-Тал), отрезки улиц Сухомлинова, Молодежной, отрезки улиц Бакаева, Ахунбаева;

9.30-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Отмок-Ашуу, Бурана, Кереге-Таш, Тенир-Тоо).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, Южная, переулок Зеленый), Таш-Добо (улицы Кыргызская, Школьная), Восток (улицы Луговая, Советская, Щорса, Летняя, Ленина, Западная, Карла Маркса, 60 лет Кыргызской СССР), Байтик (улицы Школьная, Тынчтык, новостройка), Кырман (улицы Айбек-Ата, Кенеш, Ынтымак, Достук, Ыссык-Кол), Лебединовка (улицы Чуйская, 28 га, Набережная, Манаса, Лермонтова, Маяковского, Восточная, Горького, переулок БЧК, проспект Победы), Кок-Жар (улицы Нурмамбетова, Бишкек, Матыева, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргак), жилмассивы «Торт-Гул» (улицы Карагул-Акмат, Мадиева, Конур-Осмон, Эгимбаева, Кумушалиева, Кыдыкеева, Куюкова, Кийизбаева), «Учкун», «Городок энергетиков, 3-9,12;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Колхозная, Луговая, Корсаковых, Крупская, Советская, Садовая, Ворошилова, Комсомольская, Свердлова, Ала-Арчинская, Лавровых, Степная, Почтовая, Громова, Школьная, Фрунзе, Кара-Жыгач, Кара-Бура, Проектируемая, Ынтымак, Чон-Арык, Дуйшембиева, Айколь, Манаса, Азия Ордо, Эне-Сай, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, 1-я линия, Гоголя, Учительская, Гагарина, жилмассив «Алтын-Ордо»), Кунтуу (улицы Спортивная, Новая, Иманалиева, Молдосан, Царенко), Арал (улица Картанбаева), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская), Комсомольское (улицы Раздольная, Западная), Манас (улицы Зеленая, Западная, Гагарина, Заводская, Комсомольская), Гавриловка (улицы Южная, Забайкальская, Восточная, Фрунзе), город Шопоков (улицы Дружба, Мира, Футбольная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Фрунзе, Первомайская, Мира, Тимирязева, Западная, Московская, Школьная, Свердлова, Кирова, Южная, Черемушки, Автомобилистов, Пушкина, Молодежная, Береговая), Сосновка (улица Киевская), город Кара-Балта (квартал «Западный», 12-15);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Большевик (улица Щорса), Предтеченка (улица Ленина), Александровка (улицы Колхозная, Комсомольская, Западная, Ключевая), Садовое (улицы Киргизская, Олега Кошевого, Советская, Луговая, Калинина, Октябрьская);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Берикова, Чкалова, Курманджан Датки, Достук).

3 Иссык-Кульская область