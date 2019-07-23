Милиция нашла спортсмена, ударившего девушку в караоке-клубе

В Бишкеке сотрудники милиции нашли мужчину, ударившего девушку в караоке-клубе. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что 30-летнего К.А. доставили в Свердловский РОВД.

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«Так как действия К.А. подпадают под статью «Мелкое хулиганство» Кодекса «О проступках», его отпустили под обязательство о явке в милицию. Дело передано в Свердловский районный суд. По предварительным данным, подозреваемый не является известным спортсменом», — отметили в ГУВД.

Напомним, что 18 июля в Бишкеке в одном из караоке-клубов спортсмен ударил девушку. Видео инцидента выложили в социальной сети Instagram. На кадрах запечатлено, что девушка села за барную стойку. Рядом с ней парень облокотился на нее спиной. Девушка что-то сказала ему, через некоторое время другой молодой человек подошел и ударил ее по затылку. Он заявил, что является спортсменом.