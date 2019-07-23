Самый мощный Android-смартфон ROG Phone II представила компания ASUS

Компания ASUS представила новый игровой смартфон ROG Phone II, который стал первым в мире устройством на базе недавно представленной флагманской однокристальной платформы Snapdragon 855 Plus. Об этом сообщил портал 3DNews.
ASUS ROG Phone II оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем, который отличается частотой обновления в 120 Гц. Помимо качественного экрана, есть и скоростная сенсорная панель с частотой работы 240 Гц, что обеспечивает мгновенную реакцию на прикосновения.
Новый ROG Phone II построен на флагманском чипе Snapdragon 855 Plus, который обладает восемью ядрами Kryo 485 и графическим процессором Adreno 640.
За отвод тепла от процессора отвечает система охлаждения с испарительной камерой и дополнительными вентиляционными отверстиями. Также для этого можно использовать малошумный вентилятор AeroActive Cooler II, который надевают на смартфон сзади. Он же играет роль подставки.
Смартфон получит 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт скоростной флеш-памяти. Помимо мощного «железа», новинка ASUS получила и мощную батарею на 6 тысяч мАч, которой должно хватать на 7 часов игры, например, в PUBG. Есть в ASUS ROG Phone II и поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
Тыльная камера двойная на базе основного 48-мегапиксельного сенсора и 13-мегапиксельного сенсора с широкоугольной оптикой. Фронтальная камера обладает разрешением 24 мегапикселя.
Есть и стереодинамики, и пара вибромоторов для тактильной отдачи в играх.
Фирма ASUS пока не раскрыла подробности о стоимости и дате начала продаж нового игрового смартфона. Но, судя по характеристикам и возможностям новинки, можно предположить, что стоить она будет около $1 тысячи.