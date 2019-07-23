Самый мощный Android-смартфон ROG Phone II представила компания ASUS

Компания ASUS представила новый игровой смартфон ROG Phone II, который стал первым в мире устройством на базе недавно представленной флагманской однокристальной платформы Snapdragon 855 Plus. Об этом сообщил портал 3DNews.

ASUS ROG Phone II оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем, который отличается частотой обновления в 120 Гц. Помимо качественного экрана, есть и скоростная сенсорная панель с частотой работы 240 Гц, что обеспечивает мгновенную реакцию на прикосновения.

Фото ASUS. Смартфон ROG Phone II

Новый ROG Phone II построен на флагманском чипе Snapdragon 855 Plus, который обладает восемью ядрами Kryo 485 и графическим процессором Adreno 640.

За отвод тепла от процессора отвечает система охлаждения с испарительной камерой и дополнительными вентиляционными отверстиями. Также для этого можно использовать малошумный вентилятор AeroActive Cooler II, который надевают на смартфон сзади. Он же играет роль подставки.

Фото ASUS. Смартфон ROG Phone II

Смартфон получит 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт скоростной флеш-памяти. Помимо мощного «железа», новинка ASUS получила и мощную батарею на 6 тысяч мАч, которой должно хватать на 7 часов игры, например, в PUBG. Есть в ASUS ROG Phone II и поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Фото ASUS. Смартфон ROG Phone II

Тыльная камера двойная на базе основного 48-мегапиксельного сенсора и 13-мегапиксельного сенсора с широкоугольной оптикой. Фронтальная камера обладает разрешением 24 мегапикселя.

Есть и стереодинамики, и пара вибромоторов для тактильной отдачи в играх.

Фото ASUS. Смартфон ROG Phone II с геймпадами ROG Kunai Gamepad

Не обошлось и без новых аксессуаров. Среди них геймпады ROG Kunai Gamepad, которые можно закрепить на торцах смартфона либо же соединить обе половинки и использовать как обычный контроллер. Другим интересным аксессуаром стало устройство TwinView Dock II, которое наделяет телефон дополнительным экраном и батареей на 5 тысяч мАч.

Фото ASUS. Смартфон ROG Phone II с устройством TwinView Dock II

Фирма ASUS пока не раскрыла подробности о стоимости и дате начала продаж нового игрового смартфона. Но, судя по характеристикам и возможностям новинки, можно предположить, что стоить она будет около $1 тысячи.