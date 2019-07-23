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Общество

Замминистра внутренних дел, прибыв в дом к Атамбаеву, превысил полномочия

Заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов превысил служебные полномочия, приехав во главе следственной группы в Кой-Таш к Алмазбеку Атамбаеву. Об этом 24.kg заявил юрист Сергей Слесарев, представляющий интересы бывшего президента Кыргызстана.

По его словам, зачем приехал Мирлан Каниметов, непонятно. «Разве что в качестве устрашения. Но никакого права прибывать в Кой-Таш и требовать допроса Алмазбека Атамбаева у сотрудников правоохранительных органов не было», — считает адвокат.

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«Меня никто не приглашал, как заявил вчера Мирлан Каниметов, мол, представителя приглашали в органы, а он не явился. Так вот, официально заявляю, что это не так. Я встречался с руководителем следственной группы и объяснил ему, что моего доверителя не могут допросить. У него неприкосновенность. А постановление парламента о лишении статуса экс-президента, на которое ссылаются милиционеры, незаконно — раз. Во-вторых, там ни слова не сказано о снятии иммунитета», — сказал Сергей Слесарев.

Он добавил, что следователи не имеют права даже заходить на территорию резиденции бывшего главы государства, поскольку это частная собственность.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.
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