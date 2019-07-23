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Общество

Подъемники в подземках Бишкека закупили дороже реальной цены

Подъемники в подземных переходах Бишкека закупили дороже реальной цены. Об этом в социальной сети Facebook написал пользователь Азат Белеков.

Он проверил стоимость подъемников в интернете. «Мэрия столицы утверждает, что купили их за 6,7 миллиона сомов. Ладно, если бы они работали, так нет же. Я везде проверил, нет таких цен — по 1 миллиону 650 тысяч за подъемник. Нам впихнули то, что не может работать. А плитка для слепых, изготовленная из пластика, — вообще нечто. Неужто нельзя изготовить из бетона или керамики? Вы опозорились с одной подземкой. Плитка местами кривая, отклеилась. Уберите ее, не позорьтесь перед иностранцами мнимой заботой об инвалидах. Я проверил много магазинов и нигде не нашел таких цен за четыре подъемника», — рассказал Азат Белеков.

В интернете стоимость подъемников колеблется от 68 тысяч до 400 тысяч рублей.

Напомним, что депутатская комиссия выявила массу нарушений, допущенных при ремонте подземных переходов в Бишкеке.
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