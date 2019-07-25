Цифровизация в регионах. Как в Таласе учатся читать электронные книги

В Кыргызстане 2019-й объявлен Годом развития регионов и цифровизации.

Пресс-служба президента организовала пресс-тур в Таласскую область, чтобы журналисты могли видеть, как местные органы исполнительной власти и другие госструктуры региона переходят на цифру.

В отдаленном селе Копуро Базар к цифровизации решили приступить с оснащения школьной библиотеки. Акимиат помог купить стационарный компьютер и пять электронных книг. Для жителей села численностью чуть больше 5 тысяч человек это большое достижение. Книги для цифрового носителя заведующая библиотекой Акыйкат Токтогулова скачивает из интернета.

Но скачать произведения знаменитого своего земляка народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова в библиотеке не могут — за них нужно платить.

«Сельский библиотечный фонд насчитывает 10 тысяч 380 книг, с каждым годом он пополняется. Это большое подспорье для наших школьников. Теперь они могут приходить в библиотеку и читать электронные книги здесь», — сказала заведующая библиотекой.

На пять цифровых носителей я пока скачала около 500 книг разных авторов. В основном это художественная литература, исторические книги, несколько вариантов эпоса «Манас». Акыйкат Токтогулова

Тамара Ракымбаева перешла в десятый класс. За полгода она успела прочесть 13 электронных книг. В будущем мечтает стать известным журналистом.

«Больше всего мне нравятся произведения Алыкула Осмонова. В принципе мы и раньше приходили в библиотеку, чтобы взять какие-то книги, однако теперь я и мои сверстники приходим чаще, потому что в электронном виде читать интереснее», — рассказала она.

Айтегин Жылкычиев учится в седьмом классе и за несколько месяцев прочел пять произведений.

«Мне нравится, что эти электронные книги не вредны для глаз. Конечно, проще скачать какие-то произведения и читать их в библиотеке, чем носить постоянно с собой», — говорит школьник.

В библиотеке имеется стационарный компьютер, есть скоростной интернет. Здесь, конечно, толпятся обычно дети, ну и взрослые тоже бывают.

По словам полномочного представителя правительства в Таласской области Марата Мураталиева, почти в 78 процентах сел региона есть интернет.

«Планируется, что к 2020 году Таласская область перейдет на цифровизацию полностью. Мы внедрили электронную паспортизацию. А на следующей неделе планируем, что айыл окмоту и районные администрации начнут проводить селекторные совещания по видеосвязи и перейдут на электронный документооборот. Почти во всех больницах, поликлиниках и районных центрах проведен интернет. Его провели по договору с ОАО «Кыргызтелеком», — сказал он.

Мобильная связь и интернет, утверждает чиновник, ловят везде и вполне отлично. Однако здесь он слукавил, поскольку не во всех селах есть доступ к всемирной паутине.