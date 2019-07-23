Число редких птиц увеличилось в Кыргызстане

В Кыргызстане увеличилась численность редких видов краснокнижных и перелетных птиц на охраняемых природных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, ежегодно в республику прилетают более 350 видов редких перелетных птиц. Сейчас в стране обитают более 400 видов редких птиц, из них 57 видов занесены в Красную книгу КР.

«В том числе 233 вида птиц гнездятся на территории государства, из которых по характеру пребывания 114 оседлых, 119 перелетных, 109 пролетных, 20 залетных, 28 зимующих», — заключили в ведомстве.