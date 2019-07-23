16:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Число редких птиц увеличилось в Кыргызстане

В Кыргызстане увеличилась численность редких видов краснокнижных и перелетных птиц на охраняемых природных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, ежегодно в республику прилетают более 350 видов редких перелетных птиц. Сейчас в стране обитают более 400 видов редких птиц, из них 57 видов занесены в Красную книгу КР.

«В том числе 233 вида птиц гнездятся на территории государства, из которых по характеру пребывания 114 оседлых, 119 перелетных, 109 пролетных, 20 залетных, 28 зимующих», — заключили в ведомстве.
Ссылка:
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Завораживающее небесное шоу устроила стая птиц
В Великобритании закрыли церковь, чтобы не беспокоить гнездящихся птиц
«Агент 024»: В Театральном сквере Бишкека появились кормушки для птиц
Рога и копыта. В Кыргызстане пересчитали диких животных
Аисты или цапли? Жители гадают, что за птицы прилетели в Бишкек
Что будет с туристом, сорвавшим цветок, занесенный в Красную книгу Кыргызстана
Тысячи скворцов создали в небе образ, напугавший ястреба
Как чиновники причиняют добро горожанам
Популярные новости
Что происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше. Текстовая трансляция Что происходит в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Текстовая трансляция
СМИ: Умер президент Туркменистана СМИ: Умер президент Туркменистана
Ситуация вокруг Атамбаева. В&nbsp;Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников Ситуация вокруг Атамбаева. В Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников
Фарид Ниязов уверяет, что данные о&nbsp;захвате Атамбаева&nbsp;&mdash; из&nbsp;надежных источников Фарид Ниязов уверяет, что данные о захвате Атамбаева — из надежных источников
Бизнес
Твой новый &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo;&nbsp;&mdash; новая линейка тарифов Твой новый «Переходи на О!» — новая линейка тарифов
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: бесплатный помощник 24/7 по&nbsp;всему миру «Персональный консьерж» от «Бакай Банка»: бесплатный помощник 24/7 по всему миру
Бизнес с&nbsp;нуля, или Как в&nbsp;24&nbsp;года стать успешным предпринимателем Бизнес с нуля, или Как в 24 года стать успешным предпринимателем
Подключите цифровое телевидение и&nbsp;получите премиальный пакет в&nbsp;подарок Подключите цифровое телевидение и получите премиальный пакет в подарок