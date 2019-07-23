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Общество

В Кыргызстане до конца года под амнистию могут попасть около тысячи осужденных

В Кыргызстане до конца 2019 года под амнистию могут попасть около тысячи заключенных. Об этом 24.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

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Ранее он намеревался инициировать законопроект об амнистии осужденных за попытку насильственного захвата власти.

«Но потом я пересмотрел свои намерения. Политические заключенные вышли на свободу досрочно согласно новым редакциям УК и УПК. Теперь я инициировал другие изменения в закон, регулирующий амнистию. Попасть под сокращение срока смогут только те, кто осужден не по тяжким статьям. «Попытка насильственного захвата власти», «Разжигание межнациональной и межрегиональной розни», «Коррупция», естественно, «Убийство», «Растление несовершеннолетних» и прочие тяжкие и особо тяжкие статьи Уголовного кодекса в перечень амнистированных не входят», — пояснил Исхак Масалиев.

Он добавил, что применение амнистии не означает снятие судимости. Доказывать свою невиновность осужденному придется в любом случае через суд. 
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