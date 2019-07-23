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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 июля безоблачно. Воздух прогреется до +37 градусов. День уменьшился до 14 часов 49 минут.

Памятные даты

Всемирный день китов и дельфинов

из интернета
Фото из интернета

Этот праздник учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC) после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. Он действует и по настоящее время и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

Кроме того, сегодняшняя дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.

Люди, которые меняли мир

Родился тяжелоатлет Игорь Садыков

Игорь Садыков родился 23 июля 1967 года в Оше. Советский и немецкий тяжелоатлет, чемпион СССР (1990), чемпион Европы (1991), чемпион мира (1991), участник Олимпийских игр (1996), заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Начинал заниматься тяжелой атлетикой под руководством своего отца Сергея Садыкова в спортивном обществе «Трудовые резервы». В дальнейшем с ним также работал Александр Аносов.

На рубеже 1980-1990-х годов входил в число ведущих советских атлетов тяжелого веса.

Во время участия в чемпионате мира 1991 года получил предложение выступать за один из немецких спортивных клубов и переехал в Германию. В 1993–1997 годах входил в сборную этой страны.

После завершения спортивной карьеры занялся предпринимательской деятельностью в строительной сфере.

У кого намечается той

Гуламжан Анарбаев

Родился 23 июля 1968 года в селе Тюлейкен Ошской области. Председатель Государственной службы финансовой разведки.

Куда сходить

Культура

  • в этнокомплексе «Супара» состоится мастер-класс по гончарному делу;
  • в City Hotel пройдет встреча «Делегирование. Доверять команде»;
  • в Национальной библиотеке имени Осмонова — воркшоп по сторителлингу.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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