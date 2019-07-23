В Бишкеке 23 июля безоблачно. Воздух прогреется до +37 градусов. День уменьшился до 14 часов 49 минут.
Памятные даты
Всемирный день китов и дельфинов
Этот праздник учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC) после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. Он действует и по настоящее время и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.
Кроме того, сегодняшняя дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.
Люди, которые меняли мир
Родился тяжелоатлет Игорь Садыков
Игорь Садыков родился 23 июля 1967 года в Оше. Советский и немецкий тяжелоатлет, чемпион СССР (1990), чемпион Европы (1991), чемпион мира (1991), участник Олимпийских игр (1996), заслуженный мастер спорта СССР (1991).
Начинал заниматься тяжелой атлетикой под руководством своего отца Сергея Садыкова в спортивном обществе «Трудовые резервы». В дальнейшем с ним также работал Александр Аносов.
На рубеже 1980-1990-х годов входил в число ведущих советских атлетов тяжелого веса.
Во время участия в чемпионате мира 1991 года получил предложение выступать за один из немецких спортивных клубов и переехал в Германию. В 1993–1997 годах входил в сборную этой страны.
После завершения спортивной карьеры занялся предпринимательской деятельностью в строительной сфере.
У кого намечается той
Гуламжан Анарбаев
Родился 23 июля 1968 года в селе Тюлейкен Ошской области. Председатель Государственной службы финансовой разведки.
Куда сходить
Культура
- в этнокомплексе «Супара» состоится мастер-класс по гончарному делу;
- в City Hotel пройдет встреча «Делегирование. Доверять команде»;
- в Национальной библиотеке имени Осмонова — воркшоп по сторителлингу.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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