Опубликованы архивные фотографии пленников фашистских концлагерей

На странице «Бессмертного полка КР» в социальной сети Facebook выложили подборку архивных фотографий узников фашистских концентрационных лагерей.

Как рассказала 24.kg координатор движения в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина, она увидела архивные фотографии на странице проекта «Фотоархив РККА» в социальной сети «Вконтакте».

«Всего выложено свыше 400 фотографий. На многих запечатлены азиаты. Я отобрала их в отдельный альбом, может, кто-то сможет опознать своих родственников», — сообщила она.

Зульфира Хайбуллина добавила, что по одной из фотографий уже пошел отклик.

«Люди предположили, что на фотографии их родственник, спросили, где можно уточнить информацию. Будем выяснять», — добавила она.