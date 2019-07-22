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Общество

Опубликованы архивные фотографии пленников фашистских концлагерей

На странице «Бессмертного полка КР» в социальной сети Facebook выложили подборку архивных фотографий узников фашистских концентрационных лагерей.

Как рассказала 24.kg координатор движения в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина, она увидела архивные фотографии на странице проекта «Фотоархив РККА» в социальной сети «Вконтакте».

«Всего выложено свыше 400 фотографий. На многих запечатлены азиаты. Я отобрала их в отдельный альбом, может, кто-то сможет опознать своих родственников», — сообщила она.

Зульфира Хайбуллина добавила, что по одной из фотографий уже пошел отклик.

«Люди предположили, что на фотографии их родственник, спросили, где можно уточнить информацию. Будем выяснять», — добавила она.

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