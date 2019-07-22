Более 22 тысяч кыргызстанцев стали гражданами России за последние два года

За последние два с половиной года (с 1 января 2017 года по 30 июня 2019-го) гражданство России получили 22 тысячи 69 кыргызстанцев. Об этом сообщил сайт Министерства внутренних дел РФ.

По его данным, всего за это время стали гражданами России 633 тысячи 129 жителей стран бывшего СССР.

Больше всего получали гражданство России жители Украины — 213 тысяч 98 человек. На втором месте Казахстан — 109 тысяч 639 человек, на третьем Таджикистан — 84 тысячи 527 человек.

Кыргызстан занимает в данном списке восьмое место.