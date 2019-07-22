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Общество

В Погранслужбе объяснили, почему образовались очереди из грузовиков

Никаких ограничений для грузоперевозчиков, имеющих нормальные документы, нет. Об этом 24.kg сообщили в Государственной пограничной службе.

По ее данным, все контрольно-пропускные пункты на границе работают в штатном режиме. Грузоперевозчики, имеющие сопроводительные документы на груз, пересекают границу беспрепятственно.

«Военнослужащие проверяют грузовой автотранспорт только на наличие запрещенных к перевозу через границу наркотических средств и прекурсоров, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов», — подчеркнули в ГПС.

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При этом отметили, что для разгрузки контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» порожние грузовики направляют в пункт пропуска «Кен-Булун-автодорожный». Это двусторонний пункт пропуска, поэтому пересекать его может только грузовой автотранспорт, принадлежащий гражданам Кыргызстана и Казахстана.

Вчера в 19.00 в очереди на пересечение границы находились 15 автомашин, которые пересекли ее в течение часа. Информацию о грузовиках, которые скопились близ пункта пропуска после 21.00, в Погранслужбе уточняют.

«Кроме того, следует учитывать ограничения, введенные Министерством транспорта и дорог, по которым грузовой автотранспорт может передвигаться только после 20.00 в связи с действием так называемого теплового режима. По нему при температуре свыше 28 градусов с 9.00 до 20.00 грузовикам запрещено движение по республиканским трассам», — заключили в ведомстве.
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