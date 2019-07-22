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Общество

23 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Иссык-Кульская область

  • 9.00-18.00 — город Каракол (улицы Промышленная, Валиханова, Кыды-Аке, Торгоева).

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (улицы Масалиева, Курманджан Датки, Ленина, Бобулова, Манаса, Алимжанова, Садыкова, участки «Жаны-Турмуш», «Беш-Капа» и потребители в районе нового автовокзала), сельские управы Жоош, Кашка-Суу, Кара-Кабак, Дарот-Коргон, Жекенди, Сары-Таш, Талды-Суу, село Нура.
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