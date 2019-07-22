23 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — город Каракол (улицы Промышленная, Валиханова, Кыды-Аке, Торгоева).

2 Ошская область