Когда откроется Исторический музей, не знают даже в Министерстве культуры

В Министерстве культуры, информации и туризма по-прежнему не могут сказать, когда откроется Исторический музей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Азамат Жаманкулов.

Он напомнил, что в судах продолжается рассмотрение уголовных дел по реконструкции объекта.

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«Но они не препятствуют открытию музея. Дело в том, что ключи от всех программных приложений, по которым работает новое оборудование, находятся у немецкой компании, установившей его. Она передаст их после выплаты Кыргызстаном суммы, которую мы ей еще должны», — отметил Азамат Жаманкулов.

Он уточнил, что речь идет о 225 тысячах евро. Они пока не выделены.

«Мы сейчас этот вопрос прорабатываем», — добавил министр.

Ранее в аппарате президента страны сообщали: в настоящее время ведется поставка фондового и экспозиционного оборудования. Ее осуществляет немецкая фирма Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH, внутренний дизайн спроектирован архитектурным бюро IGLHAUT+von GROTE GmbH. Эти компании ранее участвовали в реконструкции известнейших музеев мира: Лувра (Париж), Национального музея Шотландии (Эдинбург), Британского музея и Музея науки (Лондон), Эрмитажа (Санкт-Петербург), Музея этнографии (Женева). Ими реализовано более 3 тысяч успешных проектов по всему миру.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.