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Общество

Цифра дня. 1 тысячу 458 нарушений ПДД выявили в Чуйской области за выходные

С 19 по 21 июля в Чуйской области выявили 1 тысячу 458 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГУВД региона.

Три дня в Чуйской области проходили рейды для повышения транспортной дисциплины, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, пресечения административных правонарушений со стороны водителей транспортных средств и пешеходов, а также сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, детей и подростков.

В ходе рейдов составили семь протоколов о вождении в нетрезвом состоянии, шесть — об использовании подложных номеров, шесть — о нарушении правил тонировки. Кроме того, 224 протокола составили из-за нарушения водителями скоростного режима. Тринадцать автомашин поставили на штрафные стоянки.
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