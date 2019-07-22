08:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сообщения о смерти Гурбангулы Бурдымухамедова оказались ложными

Представитель посольства Туркменистана в России категорически опроверг слухи о кончине президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщают российские СМИ.

«Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности», — сказал он

Ранее в ряде СМИ и интернет-изданиях появилась информация якобы о кончине туркменского лидера.

Туркменистан в воскресенье, 21 июля, отметил День работников здравоохранения и медицинской промышленности. По данным местной прессы страны, президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил медиков с профессиональным праздником. В свом поздравлении им отметил успехи здравоохранения Туркменистана.
 
Ссылка:
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
СМИ: Умер президент Туркменистана
Популярные новости
Что происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше. Текстовая трансляция Что происходит в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Текстовая трансляция
Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева
Ситуация вокруг Атамбаева. В&nbsp;Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников Ситуация вокруг Атамбаева. В Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников
Фарид Ниязов уверяет, что данные о&nbsp;захвате Атамбаева&nbsp;&mdash; из&nbsp;надежных источников Фарид Ниязов уверяет, что данные о захвате Атамбаева — из надежных источников
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; начал работу с&nbsp;переводами Faster «Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom