Сообщения о смерти Гурбангулы Бурдымухамедова оказались ложными

Представитель посольства Туркменистана в России категорически опроверг слухи о кончине президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщают российские СМИ.

«Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности», — сказал он

Ранее в ряде СМИ и интернет-изданиях появилась информация якобы о кончине туркменского лидера.