Сообщения о смерти Гурбангулы Бурдымухамедова оказались ложными

Представитель посольства Туркменистана в России категорически опроверг слухи о кончине президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщают российские СМИ.
«Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности», — сказал он
Ранее в ряде СМИ и интернет-изданиях появилась информация якобы о кончине туркменского лидера.
Туркменистан в воскресенье, 21 июля, отметил День работников здравоохранения и медицинской промышленности. По данным местной прессы страны, президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил медиков с профессиональным праздником. В свом поздравлении им отметил успехи здравоохранения Туркменистана.