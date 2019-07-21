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Общество

22 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Челпек, Бурма-Суу, город Балыкчи (улицы Олимпийская, Джакыпова, Аманбаева, Темирязевская, Крупская, Фучика, Алиева).

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Кашка-Суу, Жекенди, Чон-Алай, села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, Маданият,Найман, Кок-Жар, город Ош (улицы Масалиева, Нурматова, Тилеке Баатыра, Салиева, 44, 44а, 44б, 40а, 40в, микрорайон «Тулейкен», 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а.

3Баткенская область

  • 8.00-17.00 — город Кадамджай.
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