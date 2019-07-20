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Общество

Ситуация вокруг Атамбаева. В Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников

Накануне состоялось экстренное собрание народного штаба в Кой-Таше. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

В связи со сложившейся ситуацией в стране принято решение о создании постоянных органов — совета народного штаба и исполнительного комитета. Они будут координировать и регулировать работу народного штаба.

Народный штаб считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации может быть возвращение государственных органов в правовое поле. В Кой-Таше обращаются к сотрудникам силовых структур с призывом помнить об ответственности за выполнение преступных приказов.

Кроме того, народный штаб призывает политические силы, общественные движения, а также граждан Кыргызстана объединить усилия в борьбе против беззакония и сообща создать масштабное народное движение за возвращение страны на путь правового государства и устойчивого роста экономики.
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