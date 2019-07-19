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Общество

Дастан Догоев: Спорткомплексы «Газпрома» не будут перепрофилировать

«Госкомсвязи не собирается перепрофилировать физкультурно-оздоровительные комплексы, которые построила компания «Газпром», — заявил 24.kg глава ведомства Дастан Догоев.

Напомним, Госкомсвязи предлагает открыть на базе ФОКов, которые строила российская компания «Газпром», инновационные центры. Но при этом уверяет, что смены концепции их работы не будет.

«Мы предлагаем совместное использование спорткомплексов. Физкультурно-оздоровительные комплексы имеют удобное расположение, инфраструктуру, а также возможность подключения сети интернет и трансляции контента по обучению и развитию цифровых навыков. Это будет на первом этапе, а в дальнейшем мы планируем развернуть эту сеть до айыл окмоту, то есть создавать цифровые центры компетенции на их базе», — заключил Дастан Догоев.
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