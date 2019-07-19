Против советника министра ЧС дал показания зять Абдиля Сегизбаева

Против советника министра чрезвычайных ситуаций Нурбека Жолборсова показания дал директор ГП «Северный центр по реагированию на ЧС» Асылбек Жусубалиев. Об этом 24.kg рассказал отец задержанного Жаныбек Жолборсов.

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По его словам, Нурбека Жолборсова арестовали после того, как он отказался сотрудничать со следствием и давать показания против министра Нурболота Мирзахмедова.

«В результате проверки ГП «Северный центр по реагированию на ЧС» внутренний аудит МЧС обнаружил хищения средств в финансовом хозяйстве. После публикации этой информации в СМИ прокуратура тоже заинтересовалась и началась проверка. По моим данным, даже было возбуждено дело против директора ГП Асылбека Жусубалиева. Но потом он стал сотрудничать со следствием и дал ложные показания, сказав, что часть денег, которых не хватает, он дал министру через его советника. Асылбек Жусубалиев является мужем родной сестры экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Он привык по своему усмотрению распоряжаться деньгами ГП», — рассказал Жаныбек Жолборсов.

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Он отметил, что Нурбека Жолборсова ни раз вызывали на допрос. «Ему предложили сотрудничество: дать показания против министра. Обещали тогда оставить в покое. Но мой сын отказался, и его задержали. Ни с какими наличными деньгами он не был пойман», — заявил отец советника министра.

Нурбеку Жолборсову 35 лет, он пришел в МЧС в 2018 году.

Отметим, сегодня появилась информация об аресте советника министра ЧС якобы за взятку, связанную с тендером по урану. Позже МЧС опровергло информацию, заявив, что с 2017 года не проводились тендеры на рекультивацию урана.