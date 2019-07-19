В Кыргызстане за полгода пересмотрено более 800 дел осужденных

С начала года в специальную комиссию ГСИН поступило всего 904 материала и состоялось 36 выездных заседаний по рассмотрению представлений учреждениями ГСИН на изменение вида исправительного учреждения. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя общественного совета (ОС) Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) КР Алихан Рустамов.

По его словам, по итогам рассмотрения из исправительных колоний в колонии-поселения переведы 572 осужденных, отказано в переводе в колонию-поселение 206 осужденным, не вставшим на путь исправления или имеющим отрицательную характеристику.

«За злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания переведены из колонии-поселения в исправительные колонии строгого и общего режимов 45 осужденных», — заключил Алихан Рустамов.