Юные артисты из Бишкека научили французов танцевать кара жорго

Юные артисты из Бишкека представили Кыргызстан на международном детском фестивале «Дети мира» во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Уточняется, что вокально-хореографический ансамбль «Адис» и фольклорный ансамбль «Нур» были во Франции 10 дней по приглашению CIOFF в числе артистов из 10 стран мира. Они стали самыми юными участниками мероприятия.

«Они представили более 15 различных танцевальных композиций, а также инструментальные номера, такие как: «Кара-Жорго», «Кочмондор», «Шериктеш», «Ала-Арча», «Маш ботой», «Эргиме», а удивительные кыргызские национальные костюмы привлекли внимание жителей Франции на парадном шествии. Главным условием фестиваля является показ всех хореографических композиций под живое сопровождение фольклорного ансамбля и исключает использование фонограмм», — отметили в мэрии.

В рамках фестиваля юные артисты из Бишкека обучили собравшихся зрителей танцу кара жорго. А началось выступление команды из Кыргызстана с обряда Алас. Была продемонстрирована традиционная кухня кыргызского народа. «А необычное и уникальное звучание кыргызских народных инструментов заворожило слушателей. Все выступление закончилось динамичной танцевальной композицией «Кочмондор»», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Проехав по южным городам, коллектив завершил свое турне в столице Франции — Париже.