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Общество

Фарид Ниязов уверяет, что данные о захвате Атамбаева — из надежных источников

Бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов заявил журналистам, что информация о готовящемся силовом задержании Алмазбека Атамбаева получена из надежных источников.

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По его словам, определенные движения в личном составе наблюдались и они были связаны именно с подготовкой к силовому задержанию бывшего президента страны.

Но после реакции пользователей соцсетей и СМИ, как предполагает Фарид Ниязов, был дан отбой.

«В такой ситуации проигрывает тот, кто первым идет на силовые действия. Члены штаба готовы защищать Алмазбека Атамбаева всеми доступными законом средствами. Для этого необязательно стрелять», — сказал Фарид Ниязов.

Он добавил, что Алмазбек Атамбаев воспринял информацию о готовящемся силовом задержании спокойно.

«Он всегда собран», — подчеркнул Фарид Ниязов.

Ранее в разговоре с однопартийцами член народного штаба Темирлан Султанбеков сказал, что сообщение о силовом захвате было информационным зондированием, чтобы взорвать соцсети.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли уже три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, но Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.

Текстовую трансляцию происходящего в селе Кой-Таш можно прочитать здесь.
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