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Общество

Советник министра чрезвычайных ситуаций подозревается в коррупции

Советник министра чрезвычайных ситуаций Нурбек Жолборсов подозревается в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

По их данным, факт зарегистрирован в ЕРПП. Подробности расследования не разглашаются.

В МЧС уточнили, что Нурбек Жолборсов находится в отпуске с 1 июля.

В ведомстве подчеркивают: появившаяся информация о том, что уголовное расследование с участием советника главы МЧС связано с проводимым тендером на разработку урана, не соответствует действительности.

Решением Первомайского райсуда Бишкека 35-летний Нурбек Жолборсов арестован до 6 сентября. Ему инкриминируется коррупция.
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