12:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Физкультурные комплексы «Газпрома» отдадут под инновационные центры

На базе физкультурно-оздоровительных центров, которые строила российская компания «Газпром», планируется открыть инновационные центры. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев.

По его словам, в рамках концепции цифровой трансформации «Развитие цифровой экономики» Кыргызстан планирует позиционироваться как новый цифровой рынок. Именно для реализации этого видения будут созданы инновационные центры.

«Будет создан контент по повышению цифровых навыков граждан, запущены онлайн-портал по цифровым навыкам, программы поддержки стартапов, предоставление бизнес-консультации, создание центров компетенций и цифровизация ключевых секторов экономики. Результатами этой стратегии должны стать формирование около 1 тысячи рабочих мест, реализация не менее 50 стартапов, развитие регионов через привлечение в работу ФОК не менее 700 специалистов, 10 тысяч обученных граждан», — сказал Дастан Догоев.
Ссылка:
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане разработают и внедрят систему «Санарип аймак»
До конца года 189 государственных услуг обещают перевести в электронный формат
Президент поручил исключить практику требования справок у кыргызстанцев
Комитет ЖК одобрил Дастана Догоева на должность председателя Госкомсвязи
У ГКНБ нет претензий к Дастану Догоеву
Госкомсвязи предложено возглавить Дастану Догоеву. Что о нем известно
Кандидатуру Дастана Догоева предложили на пост председателя Госкомсвязи
Скандал с бланками Е-загранпаспортов. Дастана Догоева допросили как свидетеля
Татту Мамбеталиева: Дастан Догоев находится на допросе в ГКНБ
ГКНБ не подтверждает факт задержания советника президента Дастана Догоева
Популярные новости
Атамбаев подтвердил, что он&nbsp;заказчик преследования Текебаева. Мнение депутата Атамбаев подтвердил, что он заказчик преследования Текебаева. Мнение депутата
Алмазбека Атамбаева пригласили в&nbsp;Россию. Он&nbsp;думает над предложением Алмазбека Атамбаева пригласили в Россию. Он думает над предложением
Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева
Мелкая провокация чиновников Бишкека с&nbsp;портретом президента. Будут наказаны Мелкая провокация чиновников Бишкека с портретом президента. Будут наказаны
Бизнес
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома