Физкультурные комплексы «Газпрома» отдадут под инновационные центры

На базе физкультурно-оздоровительных центров, которые строила российская компания «Газпром», планируется открыть инновационные центры. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев.

По его словам, в рамках концепции цифровой трансформации «Развитие цифровой экономики» Кыргызстан планирует позиционироваться как новый цифровой рынок. Именно для реализации этого видения будут созданы инновационные центры.

«Будет создан контент по повышению цифровых навыков граждан, запущены онлайн-портал по цифровым навыкам, программы поддержки стартапов, предоставление бизнес-консультации, создание центров компетенций и цифровизация ключевых секторов экономики. Результатами этой стратегии должны стать формирование около 1 тысячи рабочих мест, реализация не менее 50 стартапов, развитие регионов через привлечение в работу ФОК не менее 700 специалистов, 10 тысяч обученных граждан», — сказал Дастан Догоев.