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Общество

Скончался сотрудник МП «Бишкекасфальтсервис», которого сбила машина

Скончался сотрудник МП «Бишкекасфальтсервис», которого сбила машина. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

После перенесенной операции, оставаясь в тяжелом состоянии, работник Бишкекасфальтсервиса К.З., 1974 года рождения, скончался 16 июля.

Напомним, что сотрудника МП сбили на пересечении улиц Байтика Баатыра и Скрябина. Водитель, молодой парень 1995 года рождения, в объяснительном письме указал, что отвлекся на телефон. Работник городской службы при выполнении своих обязанностей соблюдал правила безопасности на дорогах.
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