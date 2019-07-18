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Общество

В СИЗО города Ош заключенные спят по очереди

В СИЗО-5 Оша заключенные в камерах спят по очереди. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, это выяснилось в ходе мониторинга мест заключения. Несмотря на свободные места, подследственных размещают только в определенных камерах, из-за чего они переполняются.  

«СИЗО-5 рассчитан на 500 человек. Сейчас там сидят 313. Однако при наличии четырех коек в одной из камер сидят восемь человек. Они спят по очереди», — сказал Нурдин Сулайманов.

Он добавил, что собранные материалы передаст в прокуратуру.
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