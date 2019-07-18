Цифра дня. 47 тысяч «писем счастья» вернула почта в ГУОБДД

С момента запуска проекта «Безопасный город» сотрудники государственного предприятия «Кыргыз почтасы» вернули в ГУОБДД 47 тысяч «писем счастья». Об этом сообщила главный специалист отдела почтовых услуг и логистики ГП Ырыскуль Джазакова.

По ее словам, примерно 10 процентов из возвращенных протоколов — отказные. Кроме того, протоколы возвращаются из-за того, что есть неточные адреса, адресат не проживает, владельцы, которые выбыли за пределы страны. Есть и случаи, когда «письма счастья» возвращают в ГУОБДД по истечении срока хранения.

«Есть люди, которые отказываются принимать протоколы. Когда штраф им приходит повторно, то автовладельцы ведут работу по переоформлению транспорта», — заключила Ырыскуль Джазакова.