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Общество

Мэрия Бишкека поясняет, почему необходимо повысить тарифы на воду

Мэрия Бишкека поясняет, почему необходимо повысить тарифы на воду.  

По данным пресс-службы муниципалитета, необходимость повышения тарифов возникла в связи с тем, что возросли убытки ПЭУ «Бишкекводоканал». Основным источником доходов предприятия являются тарифы на оказываемые услуги по водоснабжению и водоотведению. С момента последнего пересмотра тарифов выросли все статьи затрат, составляющие себестоимость услуг. Подорожали материалы, реагенты для очистки воды и стоков, горюче-смазочные материалы. Ежегодно растет инфляция и повышается курс валюты.

Магистральные водоводы и канализационные коллекторы работают на пределе своих возможностей, 75 процентов из них изношены на 80-100 процентов и требуют срочной замены, ремонта или реконструкции.

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Тарифы для населения по водоснабжению утверждены в размере 5,38 сома за 1 тысячу литров чистой питьевой воды. Расчетная себестоимость тысячи литров воды составляет более 8 сомов.

Бишкекводоканал не в состоянии своевременно оплачивать налоги, поставщикам за поставленные материалы и оборудование, происходит сильная задержка и в выплате заработной платы.

На 1 июня задолженность предприятия составляет 105,2 миллиона сомов.

Мэрия столицы предлагает повысить тарифы на 1 кубометр питьевой воды для населения в 1,5 раза (с 5,38 до 8,1 сома). Кроме того, вырастут и тарифы для бюджетных организаций — с 7,38 до 9,1 сома (в 1,23 раза) и прочих потребителей — с 9,15 до 13 сомов (в 1,4 раза).
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