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Общество

19 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-19.00 — отрезки улиц Матросова, Суванбердиева, переулков Елецкий, Найманбаева, жилмассив «Ак-Тилек»;
  • 12.00-19.00 — микрорайон «Учкун», 15, 16, 19-24а, 24б;
  • 9.00-13.30 — улица Шопокова, 99/1;
  • 14.00-17.00 — улица Токтогула, 77;
  • 9.00-18.00 — отрезок улицы Скрябина, жилмассив «Ынтымак» (улицы Жетиген, Курултай, Боз Болток);
  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Патриса Лумумбы, Профсоюзной, Садыгалиева, жилмассив «Касым»;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Осмонова, Тойгомбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Кызыл-Адыр, Садыбакасова, Шералиева);
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Московской, Токтогула, проспект Манаса;
  • 9.00-17.00 — проспект Манаса, 5.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Новостройка, Проектируемая, Школьная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Мичурина, проспект Победы), Таш-Добо (улицы Школьная, Кыргызская, Октябрьская), Арашан (улицы Садовая, 8 Марта, Спортивная), Мраморное (улицы Северная, Береговая, Молодежная, Юбилейная), Карла Маркса (улица Куйбышева), Садовая (улицы Мыканская, Кара-Суйское, 8 Марта, Учхозская, новостройка «ГЭС-3»), Васильевка (улицы Айбаш, Солто-Ата, Октябрьская, Комсомольская), Пригородное (улицы 1 Мая, Береговая, Маяковского, Горького, Садовая, жилмассив «Умут»);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Взлетный (авиагородок), Восточное (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, Дружбы, МТФ-2), Асылбаш (улицы Ленина, Иманкулова), Сокулук, (улицы Новая, Степная, Индустриальная), Военно-Антоновка (улицы Восточная, Проектируемая, Фрунзе, Пушкина, Ала-Арчинская), Кунтуу (улицы Спортивная, Касым, Молдосан, Новая, Иманалиева, Царенко);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Атая, Раззакова), Нижний Норус, Милянфан, исправительная колония № 50;
  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы 50 лет Октября, 60 лет СССР, Абрикосова, Меркулова, Парковая).

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Бектенова, Пржевальского, Кутманалиева, Кыдыр-Аке, Гебзе, Гречко, Московская, Санташская, Бейшеналиева, Ленина, К.Либкнехта, Ломоносова, К.Маркса, Туманова, Жусаева, Крупская, Жамансариева, Пчеловодная, Асаналиева, Р.Люксембург, микрорайон «Восход»), села Бар-Булак, Шор-Булак, Торт-Кул, Эшперов, Ак-Сай, Семеновка, Теплоключенка.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Барын, Межколхоз, Аэропорт, Кара-Кульджа Кара-Кочкор, город Ош (улицы Моминова, Чкалова, Салиева, 44, 44а, 44б, 40а, 40в, Тулейкен, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а.
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