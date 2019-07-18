В Бишкеке начался капитальный ремонт еще на двух улицах

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» начали капитальный ремонт еще двух городских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, работы начнутся на улицах Осташковской и Чебоксарской. Близится к завершению ремонт на улице Молдокулова. Отрезок улицы Геологической от Жукеева-Пудовкина до Элебаева расширили на 2 метра и уложили с одной стороны тротуар. На небольшом участке улицы Абая уложен новый асфальт и благоустроены тротуары.

«Муниципальное предприятие продолжает ремонт сразу нескольких улиц, расположенных в юго-западной части Бишкека: Молдокулова, Кок-Жайык, Кара-Жыгач, Исакеева, Виноградной, и уже завершен ремонт улицы Улан. На всех шести улицах для комфорта горожан с одной стороны дороги будут проложены тротуары шириной 1,5-2 метра», — подчеркнули в муниципалитете.