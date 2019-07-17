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Общество

Атамбаев о Текебаеве: У него есть свое мнение

Сегодня на встрече с журналистами Алмазбек Атамбаев вновь повторил, что парламенту нужны такие люди, как Омурбек Текебаев.

«Такие политики реально нужны. Все было, люди не без греха, и я тоже. Это человек со своим мнением. Мы видим, когда в парламенте одно мнение — Жээнбековых и Матраимовых, это плохо для страны. В парламенте должно быть побольше независимых депутатов», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Накануне бывший глава государства также упоминал Омурбека Текебаева. В «Ата Мекене» отреагировали на его заявление, отметив, что, осудив их лидера, Атамбаев срубил сук, на котором сидел.
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