Фарид Ниязов считает, что судьи не должны быть молодыми

Самый молодой возраст судьи должен составлять не менее 45 лет. Об этом на встрече с членами народного штаба Алмазбека Атамбаева заявил бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

По его словам, у судьи должен быть определенный жизненный и юридический опыт.

«Нужно, чтобы возраст самого молодого судьи составлял 45 лет. К этому времени человек уже должен иметь опыт управления в каких-либо органах государственной власти. Это нужно для того, чтобы он нес ответственность за принятые решения. Судьями не могут быть люди, которым 28-30 лет. В судебный орган не должна идти девочка, окончившая учебу пять лет назад и проработавшая в частной фирме, или мальчик, устроившийся по блату в прокуратуру», — сказал Фарид Ниязов.