В подземке у Филармонии заработал подъемник. Сразу после проверки активистов

В подземном переходе у Филармонии заработал подъемник. Об этом сообщает на своей странице в Twitter мэрия Бишкека.

Ранее, отметим, представители общественного фонда «Келечек Плюс» в рамках программы «Партнерство для инноваций — P4I» провели акцию по проверке на прочность городских пандусов. Выяснилось, что установленные спуски и подъемники опасны для жизни.

В городском муниципалитете 24.kg пояснили, что распоряжение об установке автоматических подъемников подписал экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, но из-за несоблюдения процедур произошла путаница. В частности, было непонятно, кто должен принимать эти подъемные и спусковые средства, на чьем балансе они должны находиться, перед кем должен отчитываться подрядчик. Всего необходимо обеспечить подъемниками пять подземных и один наземный переход.