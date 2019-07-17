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Общество

18 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Октябрьская, Туманова, Королькова, Жакыпова, Коенкозова, Кадырова, Айни, Карасаева, Кирова, Кутманалиева, Абдрахманова, Крутикова, Салиева, Ахунбаева, Кучукова), село Жолголот.

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Кыдырша, Савай, Присавай, Кызыл-Шарк, Курбакара, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, сельские управы Кара-Кулжа, Кашка-Суу, Жекенди, город Ош (улицы Мирсатов, Беш-Капа, Базар-Ата, Гостелло, переулок Чкалова, Грибоедова, С.Маатов, жилмассив «Калинина», 113-115, 147, 149, улицы Алымбекова, 1а, Ленина, 169, Тулейкен, 25, 25а, 26, 26а, 27-29, 29а, микрорайон «Ак-Тилек» ( улицы 41-я, 42-я).
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