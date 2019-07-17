18 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Октябрьская, Туманова, Королькова, Жакыпова, Коенкозова, Кадырова, Айни, Карасаева, Кирова, Кутманалиева, Абдрахманова, Крутикова, Салиева, Ахунбаева, Кучукова), село Жолголот.

2 Ошская область