За полгода Фонд медстрахования возместил гражданам 117,5 миллиона сомов

Около 117 миллионов сомов возместил за реализованные лекарства по рецептам Фонд обязательного медицинского страхования. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По ее данным, пенсионерам возместили 42 миллиона сомов, работающему населению — 26 миллионов, детям — 16,5 миллиона, лицам, получающим социальное пособие, — 14,5 миллиона, беременным женщинам — 10 миллионов сомов.

За полгода застрахованной категории населения выписали 602 тысячи льготных рецептов.

Максимальное количество выписано пенсионерам — 230 тысяч рецептов. За это же время льготной категории больных выписали 44 тысячи рецептов по программе государственных гарантий.

В основном выписывали рецепты больным эпилепсией, параноидной шизофренией, бронхиальной астмой, онкологическим и больным с аффективными расстройствами.