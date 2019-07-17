Цифра дня. 71,9 тысячи детей получили «балага суйунчу» с начала года

С начала 2019 года «балага суйунчу» выплатили 71 тысяче 915 детям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития Кыргызстана.

По данным ведомства, с 1 июля по всей республике запустили упрощенный механизм выплаты пособия. Он предусматривает полную автоматизацию всех процессов в рамках межведомственного обмена данными между Государственной регистрационной службой, Минтруда, Центральным казначейством и банками.

Заявление подают в загс, ЦОН или информационные киоски ГРС. В течение семи дней информация обрабатывается и поступает в министерство. После этого деньги перечисляются в банки на счет заявителя.

Уточняется, что родителям не надо обращаться в банк для открытия личного лицевого счета. Теперь для этой выплаты банки открыли транзитные счета, что создает возможность полной автоматизации процесса предоставления «балага суйунчу». Выплату можно получить в любом филиале независимо от места обращения. За

явитель получает смс-уведомление при поступлении денежных средств на банковский счет.

Отметим, что в 2018-м «балага суйунчу» получили 103 тысячи 550 детей.