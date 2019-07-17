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Общество

В Бишкеке у малоимущих семей появится электронный социальный паспорт

Сегодня мэрия Бишкека презентовала автоматизированную информационную систему «Социальный паспорт малоимущей семьи».

По данным муниципалитета, система включает:

  • регистрацию заявления и формирование социального паспорта малоимущей семьи в электронном виде;
  • получение сведений в отношении заявителя из ГРС, Соцфонда посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук»;
  • автоматический расчет субсидий и пособий;
  • формирование единой базы данных лиц, получающих назначения и пособия;
  • формирование отчетов, статистических данных и электронного архива.

Замминистра труда и социального развития Ализа Солтобекова рассказала, что электронный социальный паспорт позволит людям с ограниченными возможностями или малоимущим семьям сократить время на сбор справок.

«В некоторых случаях количество справок уменьшится в три-четыре раза. Первый пилотный проект запущен в Свердловском районе. Это позволит узнать, сколько малоимущих зарегистрировано в районе. Человек может прийти, показать PIN, и все справки ему сразу выдаст сотрудник», — сказала она.

Директор ГП «Инфоком» Рыскулбек Осмоналиев отметил, что к программе электронной паспортизации малоимущих привязаны АИС «ЗАГС», АИС «Гражданство», база биометрики, ГРНП, АИС «Паспорт». Он добавил, что малоимущим семьям теперь не понадобятся справки об имуществе, недвижимости и транспорте.
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