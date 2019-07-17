В Кыргызстане снижена стоимость услуг выездного документирования

В пилотном проекте до конца 2019 года снижена стоимость услуг мобильных групп для выездного документирования граждан, живущих в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы.

По сниженной стоимости — 995 сомов — услугой могут воспользоваться жители Баткена, Джалал-Абада, Каракола, Кызыл-Кии, Нарына, Таласа, Токмака, Узгена, сел Базар-Коргон, Сокулук и Сузак.

Для Бишкека и Оша стоимость останется прежней — 1 тысяча 616 сомов.

В каждой области функционируют мобильные центры обслуживания населения. Услуги предоставляются на бесплатной основе гражданам следующих категорий:

— ветераны Великой Отечественной войны;

— лица, проживающие в домах престарелых;

— инвалиды I группы;

— сироты и воспитанники детских домов.

В выездное обслуживание входят консультирование, прием и оформление документов на обмен паспорта, по достижении 16 лет, при утере. Готовые ID-карту и общегражданский паспорт доставляют по одному адресу. Также осуществляется регистрация адреса проживания.

Получить полную информацию по услугам и подать заявку на выездное документирование можно по номеру 119 (звонок бесплатный для всех операторов связи).