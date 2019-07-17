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Общество

Чиновник МИД считает, что в Кыргызстане нет государственной цензуры СМИ

«Необходимо отметить развитие свободы слова в Кыргызстане. У нас отсутствует какая-либо государственная цензура», — заявил сегодня на 21-й ежегодной Центральноазиатской конференции СМИ заместитель министра иностранных дел Мурад Ниязалиев.

По его словам, по рейтингу организации «Репортеры без границ» республика улучшила в этом году позиции и заняла 83-е место, поднявшись на 15 ступеней. В этом рейтинге КР опередила некоторые страны Европейского союза.

«Укрепление свободы слова — это постоянная работа СМИ, общества и государства. Актуальными остаются проблемы интернета, фейковые новости, ненависть. Кроме того, цифровизация для государства является актуальным вопросом, принята концепция цифровой трансформации. Этот вопрос также заложен в стратегии развития Кыргызстана до 2040 года», — отметил Мурад Ниязалиев.
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