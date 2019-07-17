Арлем Дезир: В Центральной Азии по-прежнему есть ограничения для СМИ

«В прошлом году мы встречались в Астане на медиаконференции, и с момента ее проведения по-прежнему есть ограничения для СМИ в некоторых странах региона», — заявил сегодня на 21-й ежегодной Центральноазиатской конференции СМИ представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

По его словам, ему самому пришлось вмешиваться в ситуацию в регионах, где блокировали сайты и ограничивали деятельность журналистов. При этом представитель ОБСЕ отметил, что очень важно обсуждать свободу СМИ по цифровой трансформации и потенциал их свободы.

«Мы рады, что предоставляются возможности для развития СМИ и гражданского общества. Свобода СМИ и выражения мнения является неотъемлемой частью развития общества. Это поддерживает экономическую свободу, является ключевым верховенством закона и права для инвесторов. Хорошо, когда есть возможность обсуждать проблемы и вырабатывать рекомендации для улучшения ситуации», — подчеркнул Арлем Дезир.

Он также отметил, что сегодня важными остаются проблемы дезинформации и фейковых новостей. Актуальным является вопрос о том, как выявлять информацию экстремистского содержания, ненависти.

«Многие правительства думают о регуляции медиаплатформы, чтобы контролировать контент и поток информации, закрывать сайты для полного контроля. Нам необходимо бороться для того, чтобы не было ограничения выражения свободы. Мне хочется, чтобы любая модель регулирования СМИ соответствовала правам человека. Нам нужен диалог между государством и частными лицами для создания оптимальной модели работы. Нам необходимо международное сотрудничество для сокращения блокировок сайтов в регионе. Очень важно, чтобы все вопросы обсуждались с журналистами и гражданским обществом. Все это должно быть легитимным, пропорциональным», — заключил Арлем Дезир.