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Общество

Положение кыргызстанцев в Якутии находится на постоянном контроле

Положение трудовых мигрантов в Республике Саха (Якутия) находится на постоянном контроле Государственной службы миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, после массовых митингов жителей Якутии против трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в регион прибыла делегация из Кыргызстана. Это сделано для урегулирования ситуации. Проведены встречи с представителями государственных органов Республики Саха, лидерами духовенства, сотрудниками СМИ и кыргызской диаспоры, гражданами КР.

«Совместными усилиями ситуацию удалось стабилизировать. Но миграционная ситуация в регионе постоянно отслеживается. Заместитель руководителя представительства Госслужбы миграции Жаркынай Галиева провела встречи с руководством Якутии, озвучены проблемы граждан Кыргызстана при постановке на миграционный учет. Министр внутренних дел региона пообещал, что вопрос будет взят на контроль и урегулирован в короткие сроки», — говорится в сообщении.

Руководитель кыргызской диаспоры в Якутии Жазбек Бекболиев проводит мониторинг по проверкам режимов пребывания среди граждан КР, а также их пребыванию в центре временного содержания иностранцев.
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