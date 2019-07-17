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Общество

Туристы закидали панду камнями. Видео появилось в Сети

В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями. После инцидента смотрители усилили контроль за посетителями и установили дополнительное наблюдение за вольером с пандами.
 
Двое туристов в течение получаса забрасывали камнями гигантскую панду в зоопарке Пекина. Таким образом молодые люди планировали разбудить животное и заставить его двигаться.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения и вызвал бурю негодования среди зоозащитников и других неравнодушных людей.

После случившегося сотрудники зоопарка усилили контроль за посетителями и установили наблюдение за вольером с гигантскими пандами, заявляет портал BJNews. Издание отмечает, что животное не пострадало. Удалось ли задержать злоумышленников, не сообщается.
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