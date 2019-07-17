Кыргызстан улучшил позиции в рейтинге свободы слова

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков накануне принял представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

По данным МИД, стороны обсудили вопросы сотрудничества Кыргызстана и ОБСЕ в сфере обеспечения свободы слова и СМИ.

Чингиз Айдарбеков отметил важность активной работы со СМИ, социальными сетями и необходимость повышения опыта по противодействию таким явлениям, как фейковые новости. Стороны подчеркнули роль института фактчекинга.

Арлем Дезир отметил высокий уровень плюрализма в республике, значительные достижения и приверженность ее к обязательствам ОБСЕ по обеспечению свободы слова и СМИ. Он позитивно оценил улучшение позиции КР в рейтинге свободы слова международной организации «Репортеры без границ», согласно которому страна занимает 83-е место из 180 государств.

Арлем Дезир прибыл в Кыргызстан для участия в Центральноазиатской медиаконференции ОБСЕ «Свобода СМИ и плюрализм в эпоху цифровой трансформации», которая начинает свою работу сегодня в Бишкеке.

Конференция соберет более 100 участников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Монголии, представляющих государственные органы, средства массовой информации, ассоциации журналистов, гражданское общество и научные круги, для обмена мнениями и передовым опытом по этому вопросу.