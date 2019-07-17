10:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстан улучшил позиции в рейтинге свободы слова

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков накануне принял представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

По данным МИД, стороны обсудили вопросы сотрудничества Кыргызстана и ОБСЕ в сфере обеспечения свободы слова и СМИ.

Чингиз Айдарбеков отметил важность активной работы со СМИ, социальными сетями и необходимость повышения опыта по противодействию таким явлениям, как фейковые новости. Стороны подчеркнули роль института фактчекинга.

Арлем Дезир отметил высокий уровень плюрализма в республике, значительные достижения и приверженность ее к обязательствам ОБСЕ по обеспечению свободы слова и СМИ. Он позитивно оценил улучшение позиции КР в рейтинге свободы слова международной организации «Репортеры без границ», согласно которому страна занимает 83-е место из 180 государств.

Арлем Дезир прибыл в Кыргызстан для участия в Центральноазиатской медиаконференции ОБСЕ «Свобода СМИ и плюрализм в эпоху цифровой трансформации», которая начинает свою работу сегодня в Бишкеке.

Конференция соберет более 100 участников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Монголии, представляющих государственные органы, средства массовой информации, ассоциации журналистов, гражданское общество и научные круги, для обмена мнениями и передовым опытом по этому вопросу.
Ссылка:
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Журналистам запретили снимать президента Кыргызстана в «Бессмертном полку»
Иски против СМИ. День свободы и год несвободы
К журналисту «Азаттыка» подали иск на 50 миллионов сомов
В Кыргызстане отмечается снижение давления на СМИ
Кыргызстан в рейтинге свободы прессы поднялся на 15 позиций до 83-го места
Мэр Джалал-Абада запретил без его разрешения давать информацию журналистам
В 2018 году в мире убили 86 журналистов
МВД Кыргызстана не располагает информацией о нападениях на журналистов
Экспертное обсуждение: свобода СМИ под надзором Закона
О какой солидарности среди журналистов речь, пока СМИ принадлежат политикам
Популярные новости
Участника митинга в&nbsp;поддержку Алмазбека Атамбаева вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Участника митинга в поддержку Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в ГКНБ
Танцуют все. В&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше проходит концерт Танцуют все. В доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше проходит концерт
Мелкая провокация чиновников Бишкека с&nbsp;портретом президента. Будут наказаны Мелкая провокация чиновников Бишкека с портретом президента. Будут наказаны
Он&nbsp;улетит, но&nbsp;обещает вернуться. Атамбаев о&nbsp;своих поездках Он улетит, но обещает вернуться. Атамбаев о своих поездках
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за&nbsp;шесть месяцев 2019 года ОАО «МАМ» обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за шесть месяцев 2019 года
Будьте всегда на&nbsp;связи с&nbsp;услугой &laquo;Доверительный платеж&raquo; от&nbsp;MegaCom Будьте всегда на связи с услугой «Доверительный платеж» от MegaCom
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
74&nbsp;процента интернет-трафика в&nbsp;сети&nbsp;О! приходится на&nbsp;социальные сети 74 процента интернет-трафика в сети О! приходится на социальные сети